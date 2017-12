RB Leipzig gegen Hoffenheim im Livestream sehen: Bundesliga auch im Ticker und TV

So seht ihr die Bundesliga live im TV, Online-Stream und Ticker: Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt RB Leipzig zum Bundesliga-Duell am 14. Spieltag. Wie man das RB-Spiel sogar legal im Netz sehen kann.

Für jeden, der es mit RBL hält, ist dieses Spiel zweifelsohne eine besondere Ansetzung. In der Partie 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) starteten die Roten Bullen 2016 in das Abenteuer Bundesliga und holten zum Saisonstart in der WIRSOL Rhein-Neckar-Arena ein 2:2. Dominik Kaiser und Marcel Sabitzer erzielten die ersten Bundesliga-Tore für die Sachsen.

Ralf Rangnick: "Wir werden alles Menschenmögliche dafür tun, die Spieler hier zu behalten.“ © Imago

Mit Hoffenheims Sandro Wagner (30) und dem neun Jahre jüngeren Timo Werner treffen zwei Stürmer aufeinander, die fast schon aus unterschiedlichen Fußballergenerationen kommen. 2017 erzielten die beiden deutschen Nationalstürmer mit die meisten Treffer im DFB-Dress. Werner traf sieben Mal, Wagner fünf Mal. Neben Werner, bei dem die Leipziger um eine möglichst baldige Vertragsverlängerung bemüht sind, setzt RBL vor allem auf einen Tor-Debütanten. Bernardo (22) erzielte am vergangenen Samstag beim 2:0-Erfolg über Werder Bremen im 33. Pflichtspiel für die Leipziger seinen ersten Treffer. „Ich bin sehr glücklich über mein erstes Tor, ich kann gut schießen“, erklärte Bernardo am Donnerstag im Kicker, „in Salzburg habe ich einige Tore aus 20 Metern oder mehr erzielt.“

RB-Coach Ralph Hasenhüttl (50) stimmte Medien und Fans am Freitag auf die Generalprobe zum Gruppenfinale in der Champions League gegen Besiktas Istanbul ein: „Wir treffen auf einen Gegner, der uns alles abverlangen wird. Mental, körperlich und taktisch wird es ein Duell auf allerhöchstem Niveau. Ich erwarte das schwerstmögliche Spiel.“ Während Hoffenheim, das auf den gesperrten Kevin Vogt verzichten muss, in der Europa League bereits ausgeschieden ist, geht es für die Leipziger gegen Istanbul noch ums CL-Achtelfinale.

Ex-Sky-Reporter Rolf Fuhrmann hat für uns die schönsten Stadien der Bundesliga gekürt. © imago/Montage

Wie sehe ich das Spiel 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig im TV?

Die Bundesliga-Rechte für die Spiele am Wochenende hält nach wie vor Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig am Samstag ab 15.15 Uhr live. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 4 und HD. Reporter in Sinsheim ist Marcus Lindemann. In der Konferenz berichtet Michael Born über diese Partie.

Wird 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig ist später ab 19 Uhr in der ARD-Sportschau, im Aktuellen Sport-Studio des ZDF sowie in den Tagesthemen der ARD zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

