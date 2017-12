1899 Hoffenheim gegen VfB Stuttgart live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: Das baden-württembergische Bundesliga-Duell am 16. Spieltag. So könnt Ihr die Partie sehen.

Das Heimspiel gegen die Schwaben kommt für die Kraichgauer in der Partie 1899 Hoffenheim gegen VfB Stuttgart am Mittwoch (18.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) zur richtigen Zeit. Die Hoffenheimer gewannen nur eines der letzten vier Liga-Spiele, schieden zudem am vergangenen Donnerstagabend sang- und klanglos in der Europa League aus.

Die Stuttgarter mussten beim 0:2 gegen Bayer 04 Leverkusen das Ende ihrer Heim-Serie ohne Niederlage hinnehmen. Zudem macht das Restprogramm vor Weihnachten gegen die beiden Süd-Rivalen Hoffenheim und zu Hause gegen den FC Bayern München nicht eben Hoffnung auf eine Trendwende. „Wir haben noch extrem starke Gegner“, warnt VfB-Vorstand Michael Reschke, „das ist ein hartes Paket, aber wir waren uns immer im Klaren, dass wir bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt spielen werden.“ Für Trainer Hannes Wolf ist klar: „Wir müssen von der ersten Minute aggressiver spielen. Das heißt nicht reinhacken und kloppen, sondern mutiger im Passspiel sein.“ Nach dem Sturz auf Platz 13 fordert Wolf: „Ich will mit 20 Punkten in die Winterpause gehen.“

Die Hoffenheimer haben nach der enttäuschenden Premiere in der Europa League mit nur einem Sieg aus sechs Spielen ebenfalls eine Menge Sorgen. Stürmerstar Sandro Wagner (30), dessen Wechsel zum FC Bayern München wohl in der Winterpause über die Bühne gehen wird, laboriert an einer Adduktorenverletzung. Sein Einsatz am Mittwoch ist fraglich. Neben Andreas Beck haben auf Hoffenheimer Seite mit Serge Gnabry und Lukas Rupp noch weitere Spieler eine VfB-Vergangenheit.

Wie sehe ich das Spiel 1899 Hoffenheim gegen VfB Stuttgart im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Bundesliga-Partien des 16. Spieltages am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv. Der Pay-TV-Sender zeigt 1899 Hoffenheim gegen VfB Stuttgart am Mittwoch ab 18.15 Uhr live. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 6 und HD. Reporter in Sinsheim ist Toni Tomic.

Wird 1899 Hoffenheim gegen VfB Stuttgart im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels 1899 Hoffenheim gegen VfB Stuttgart ist später am Mittwochabend ab 22.45 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel 1899 Hoffenheim gegen VfB Stuttgart über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel 1899 Hoffenheim gegen VfB Stuttgart bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel 1899 Hoffenheim gegen VfB Stuttgart an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18.15 Uhr.

