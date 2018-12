Hoffenheim gegen Gladbach heute live im TV und Online-Stream schauen

Kann Borussia Mönchengladbach mit der Partie 1899 Hoffenheim gegen Gladbach am Samstag (15.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) näher an den Tabellenführer aus Dortmund heranrücken?

Eigentlich gibt es bei der Tor-Flut in dieser Begegnung keine Garantie! In den letzten 10 Duellen zwischen diesen beiden Mannschaften fielen 46 (!) Treffer. Zuletzt gab es in Mönchengladbach ein 3:3, diese Partie ist also ein Albtraum für Zocker! Aber: In Sinsheim konnte Borussia Mönchengladbach nur zwei Mal gewinnen.