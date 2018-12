Heute live: 1899 Hoffenheim gegen 1. FSV Mainz 05 im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Letztes Bundesliga-Spiel im Jahr 2018! In der Partie 1899 Hoffenheim gegen 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (18 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) geht es für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (31) darum, Boden auf Rang fünf und Eintracht Frankfurt gut zu machen. Die Eintracht verlor am Samstagabend mit 0:3 (0:1) gegen den FC Bayern München. Im Idealfall und bei einer Niederlage des VfL Wolfsburg im Nachmittagsspiel beim FC Augsburg wäre für die Kraichgauer Platz 6 drin.

Die Mainzer, die am Mittwoch im Rhein-Main-Duell der Frankfurter Eintracht ein 2:2 abtrotzten, können bei einem Auswärtssieg auf Rang 10 vorstoßen. FSV-Coach Sandro Schwarz will „wieder mit dieser Intensität ins Spiel gehen“ wie zuletzt gegen die SGE. „Wir haben das letzte Bundesliga-Spiel vor der Brust, dann können wir uns etwas ausruhen. Jetzt gilt es, noch einmal alles rauszuhauen“, fordert Schwarz von seiner Mannschaft. Mainz 05 hat nach 16 Spielen 20 Punkte und damit vier Zähler mehr auf dem Konto als im letzten Jahr, als sich die Rheinhessen am vorletzten Spieltag durch ein 2:1 in Dortmund vorzeitig retteten. „Das Jahr 2018 ist positiv gelaufen“, blickt Julian Nagelsmann auf Hoffenheimer Seite mit Stolz zurück, „wir können mit einem Heimsieg die letzte Hinserie toppen und haben uns deutlich nach vorne entwickelt.“ Die TSG erreichte erstmals in ihrer Vereinshistorie die UEFA Champions League und schloss die Bundesliga-Saison 2017/2018 als Tabellendritter ab. 1899 Hoffenheim blieb in den letzten neun Spielen ungeschlagen. Gegen Mainz gewann man in der Rhein-Neckar-Arena die letzten vier Duelle allesamt. Pavel Kaderabek bei 1899 und Jean-Paul Boetius bei den Mainzern wären bei einer Gelben Karte im ersten Spiel 2019 gegen den FC Bayern bzw. beim VfB Stuttgart.