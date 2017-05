2:0 in Relegations-Rückspiel: Regensburg steigt in 2. Liga auf - 1860 München abgestiegen

Entsetzen beim TSV 1860 München: Außenseiter Jahn Regensburg hat mit einem eindrucksvollen 2:0 (2:0) im Rückspiel der Relegation den Absturz der "Löwen" in die 3. Fußball-Liga besiegelt. Die Oberpfälzer feierten am Dienstagabend vor 62 200 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena ausgelassen ihren überraschenden Aufstieg in die 2. Bundesliga. Sie waren fußballerisch absolut überlegen.

Eskalation in der Relegation: So heftig randalierten die Anhänger von 1860 München

Spielunterbrechung nach 80 Minuten

1860 München ist am Tiefpunkt angelangt

Nach 24 Jahren sind die "Löwen" wieder drittklassig. Das sportliche Debakel stellt die Zukunft des deutschen Meisters von 1966 komplett in Frage. Der Verein ist unter dem jordanischen Investor Hasan Ismaik am Tiefpunkt angelangt. Ein totaler Neuaufbau wird folgen müssen.

Der Portugiese Pereira, der im Winter mit großen Ambitionen seine Arbeit beim Traditionsverein aufgenommen hatte und diesen zurück in die Bundesliga führen wollte ("We go to the top"), ist als nächster Trainer bei den Giesingern gescheitert - trotz eines Vertrages bis 2018. Durch den Abstieg der Profis muss auch die zweite Mannschaft von 1860 aus der Regionalliga in die Bayernliga absteigen.