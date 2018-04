2:2-Remis für die Oldies des Grimmener SV

Grimmen. Am Freitagabend empfingen die Oldies des Grimmener SV die Mannschaft vom Tribseeser SV in der Kreisoberliga der Alten Herren (Ü35). Beide Teams standen sich in der letzter Zeit öfter gegenüber, und der Grimmener SV wollte die Stärken der Gäste nicht zum Tragen kommen lassen. Das gelang aber nicht, und so übernahm der Tribseeser SV das Geschehen. In dieser Phase erzielte Michael Junge in der 9.Minute das 1:0 für die Gäste.