2:4 - Gegner Tilburg bestraft Fehler der Icefighters Leipzig eiskalt

Im letzten Abschnitt schlug der Tabellenführer noch einmal eiskalt zu. Beim Stand von 0:3 riskierte der Leipziger Coach alles und nahm Goalie Eric Hoffmann aus dem Kasten – Tilburg traf ins leere Tor. Erst danach fielen die späten Ehrentreffer durch Antti Paavilainen und Niklas Hildebrand. Sven Gerike meinte danach: "Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel gesehen haben. Nach dem 0:2 hingen unsere Köpfe etwas - später haben wir sehr viele gute Chancen kreiert. Leider sind wir derzeit nicht in der Lage, das Scheunentor zu treffen. Da fehlt es uns etwas an Qualität und Konzentration. Aber wenn wir so weiterspielen, werden wir in den kommenden Wochen auch wieder gute Ergebnisse einfahren."