2:4-Testspielniederlage von Chemie Leipzig gegen Auerbach 

Naunhof. Zum zweiten Testspiel innerhalb von vier Tagen trafen die Chemiker auf Kunstrasen in Naunhof auf einen Regionalligisten. Nach dem das Team von Trainer Miroslav Jagatic am Mittwoch den Gast aus Bischofswerda noch besiegte (5:2) unterlagen die Grün-Weißen dem VfB Auerbach mit 2:4 (0:4). Wichtige Erkenntnisse wird aber keiner der beiden Coachs dem Spiel entlocken können. Eine fünf Zentimeter durchgängige Schneedecke und Schneetreiben über die gesamten 90 Spielminuten ließen kein reguläres Fußballspiel zu. Vielleicht auch deshalb beherrschten die Vogtländer die ersten 45 Minuten. „Unterm Strich bin froh, dass wir auch einmal unter solchen Bedingungen testen konnten. Man hat gemerkt, dass sich die Auerbacher bei diesen Bedingungen wohler fühlen als wir. Aber genau darauf kommt es dann auch an, wenn es darum geht, die äußeren Bedingungen zu akzeptieren und sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren. Dies ist uns im ersten Abschnitt nicht immer gut gelungen“, mahnt BSG-Trainer Jagatic die Seinen.