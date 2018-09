Nach Angriff auf Fan-Bus von Union Berlin: 1. FC Köln schmeißt neun Mitglieder raus

Fußball-Zweiligist 1. FC Köln hat neun Mitglieder wegen der Beteiligung an der Randale nach der Partie gegen Union Berlin aus dem Verein ausgeschlossen. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Dabei handele es sich um Personen, die nach dem Punktspiel am 13. August von der Polizei wegen der Beteiligung an einem Angriff auf einen Berliner Fanbus festgenommen worden waren.