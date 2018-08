Gegen Bielefeld: Neuzugang Lacroix vor HSV-Debüt

Der Hamburger SV will seinen ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga feiern. Gegner am Montagabend (20:30 Uhr/So könnt ihr es sehen!) im Volksparkstadion ist Arminia Bielefeld. "Es ist wichtig, die Heimspiele zu gewinnen, wenn man im oberen Tabellendrittel mitspielen möchte", schürt Trainer Christian Titz vor der Partie die Erwartungen. Nach der 0:3-Heimklatsche zum Saisonauftakt gegen Holstein Kiel will sich der Bundesliga-Absteiger seinem Publikum in anderer Verfassung präsentieren.