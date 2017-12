2. Bundesliga kompakt: Nürnberg verpasst Tabellenführung, Aue punktet

De Guzman hatte ein Vorbild. Der griechische Nationalspieler Pantelis Kafes – ein zentraler Mittelfeldspieler – lief bei Olympiakos Piräus und AEK Athen auch mit der 1 auf. Inzwischen hatte er die Güte, sich in den Fußball-Ruhestand zu verabschieden. Also: aufatmen. Aber nicht zu lange, die Horrorshow geht nämlich weiter …

Stichwort schlimme Keeper-Nummern: Nicht nur Lehmann langte mal richtig daneben, auch Emiliano Viviano beging Verrat an alten Fußball-Traditionen. Der italienische Nationalkeeper wählte bei seinem Wechsel von US Palermo zu Sampdoria Genua die 2. Welch Frevel!

Der Marokkaner Hicham Zerouali machte sich von 2000 bis 2002 beim FC Aberdeen in Schottland einen Namen, stand sogar im Pokalfinale. Bemerkenswert: Er trug die 0, weshalb er von den Fans in Anlehnung an seinen Nachnamen den für einen Stürmer nicht eben rühmlichen Spitznamen „Zero“ verpasst bekam. Zerouali verstarb 2004 im Alter von nur 27 Jahren bei einem Autounfall in Rabat.

Als Ronaldo 1997 vom FC Barcelona zu Inter Mailand wechselte und als Starstürmer natürlich die 9 für sich beanspruchte, wurde Offensivkollege Ivan Zamorano kreativ. Der zehn Jahre ältere Chilene, der vorher die Stürmernummer hatte, wollte darauf nicht verzichten. So nahm er sich die 18 – und klebte sich ein Plus zwischen die beiden Zahlen. 1+8=9 – sehr findig! Und eine 1+ für die Bastelarbeit gibt’s obendrauf. So!

Irgendwie auch nicht ganz so, wie es sich gehört, diese 9 bei einem zentralen Mittelfeldspieler. Aber Kevin-Prince Boateng hatte schon immer seinen eigenen Kopf. Bei Milan trug er mal die 72, bei UD Las Palmas derzeit die 7. Alles nicht so ganz sexy für einen Mann der Mitte, bei dem sich doch eigentlich die 8 oder die 10 gehört.

Ex-Nationalspieler Andreas Görlitz trug in seiner Zeit beim Karlsruher SC (2007–2009) die Nummer 77. Der Grund: Mit seinem Bruder Markus Görlitz und Freunden gründete er die Rockband Room77, die 2009 sogar ein Album herausbrachte – was die Wahl der grauenvollen Rückennummer natürlich nicht im Mindesten entschuldigt!

