2. Bundesliga im Liveticker: Der 1. FC Köln empfängt Union Berlin

Gelingt Neu-Köln-Coach Markus Anfang im zweiten Spiel am Montag (20:30 - so könnt ihr die Partie im TV sehen) gegen Union Berlin der zweite Sieg? Nach der geglückten Premiere im Auftaktspiel gegen den VfL Bochum (2:0) visiert der FC-Trainer bei seinem Heimdebüt jetzt den zweiten Sieg in Folge an - genau wie den Sprung an die Tabellenspitze. Auch der Gast aus Berlin kann mit einem Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz (außer 2:0) den Platz an der Sonne erobern - die "Eisernen" schlugen vor einer Woche Erzgebirge Aue knapp mit 1:0.