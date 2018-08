2. Bundesliga im Liveticker: FC St. Pauli gegen Darmstadt 98

Der FC St. Pauli strebt den optimalen Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga an. Fünf Tage nach dem 2:1-Auftakterfolg beim 1. FC Magdeburg wollen die Hanseaten sich am Freitag mit einem Heimsieg gegen den SV Darmstadt 98 (20:30 Uhr/So könnt ihr es sehen!) in der Spitzengruppe der Tabelle festsetzen. Allerdings haben die Kiezkicker die vier letzten Duelle mit dem Angstgegner allesamt verloren. Der letzte St.-Pauli-Erfolg datiert vom 15. Juli 1992. Und: Auch Darmstadt hat sein Auftaktspiel gegen den SC Paderborn gewonnen (1:0). Das Millerntor-Stadion in Hamburg ist mit 29 546 Zuschauern ausverkauft.