Podolskis DFB-Kollege Oliver Neuville ging in der Spielzeit 2007/08 mit Borussia Mönchengladbach runter - und sammelte trotzdem weiter Einsatzminuten in der Nationalelf. David Odonkor (links) landete übrigens auch nochmal in der 2. Liga bei Alemannia Aachen. Da war sein DFB-Inzermezzo aber schon lang vorbei...

Podolskis DFB-Kollege Oliver Neuville ging in der Spielzeit 2007/08 mit Borussia Mönchengladbach runter - und sammelte trotzdem weiter Einsatzminuten in der Nationalelf. David Odonkor (links) landete übrigens auch nochmal in der 2. Liga bei Alemannia Aachen. Da war sein DFB-Inzermezzo aber schon lang vorbei... © dpa