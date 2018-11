Kompakt: Daniel Keita-Ruel rettet Greuther Fürth - Dynamo Dresden ohne Mühe gegen den SV Sandhausen

Mit großer Moral hat die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga die erste Heimniederlage der Saison abgewendet. Mittelstürmer Daniel Keita-Ruel erzielte am Freitagabend in der Nachspielzeit den Ausgleich beim 2:2 (0:2) gegen den VfL Bochum. Mit 20 Punkten schlossen die Fürther zum Führungsduo 1. FC Köln und Hamburger SV (beide 21 Zähler) auf. Robert Tesche (37. Minute) und Lukas Hinterseer (45.+1) hatten den anfangs dominanten VfL in Führung gebracht. Lukas Gugganig konnte für die nach der Pause aufdrehenden Fürther zunächst verkürzen (56.). Keita-Ruel belohnte die Fürther spät mit seinem siebten Saisontor. Die 8750 Zuschauer im Sportpark Ronhof staunten nicht schlecht.