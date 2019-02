Kellerduelle in der 2. Liga: MSV Duisburg und 1. FC Magdeburg jubeln

Die Duisburger machten es dabei aber ungewollt spannend: Nach der klaren 3:0-Führung der Gastgeber kam Darmstadt in den letzten Minuten noch auf 3:2 heran. Für den 1. FC Magdeburg erzielte Joker Philip Türpitz das Tor des Tages in der 81. Minute.

MSV Duisburg - SV Darmstadt 98 3:2

Der MSV Duisburg hat eine Niederlagenserie beendet und sich durch einen Sieg gegen den SV Darmstadt 98 etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Nach zuletzt fünf Liga-Pleiten in Serie bezwangen die Gastgeber das Team von Trainer Dirk Schuster am Freitagabend 3:2 (2:0). Kevin Wolze (8. Minute) und Havard Nielsen (25.) brachten den MSV vor 11 213 Zuschauern schon in der ersten Hälfte in Führung. Nach der Pause erhöhte Stanislav Iljutcenko (59.), bevor Sören Bertram (73.) und Christoph Moritz (88.) für die Gäste trafen.

Duisburg verließ durch den Heimerfolg den letzten Tabellenplatz. Darmstadt verpasste es, weiter ins Mittelfeld der Tabelle vorzudringen und blieb Liga-13.

Die Zebras verteidigten überwiegend sicher und warteten auf Angriffsgelegenheiten. Bei diesen kombinierten die Hausherren oft zielstrebig und präzise, so dass der Erfolg trotz einer spannenden Schlussphase verdient war.