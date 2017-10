2. Liga am Montag: Düsseldorf fegt Duisburg aus dem Stadion

Fortuna Düsseldorf hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel setzte sich am Montag 3:1 (2:0) gegen den MSV Duisburg durch und zog wieder an Holstein Kiel vorbei. Die Gastgeber begannen furios und führten nach Toren von Rouwen Hennings in der zweiten Minute und Jean Zimmer nur vier Minuten später früh 2:0.