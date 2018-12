2. Liga kompakt: Aue schlägt Fürth, Darmstadt mit Remis gegen Ingolstadt

Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt ist auch beim Einstand von Trainer Jens Keller sieglos geblieben. Im Auswärtsspiel gegen den SV Darmstadt 98 spielte das Team nur 1:1 (1:0). Jeweils per Foulelfmeter trafen Dario Lezcano (2. Minute) für Ingolstadt und Tobias Kempe (83.) für Darmstadt vor 16 579 Zuschauern am Böllenfalltor. Ingolstadts Thorsten Röcher musste mit Gelb-Rot vom Platz (63.). Für Darmstadt war es der erste Punkt nach drei Niederlagen, Ingolstadt ist seit zwölf Partien sieglos.

Aue - Fürth

Der FC Erzgebirge Aue hat den Abwärtstrend der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga beschleunigt. Die Sachsen fügten den Franken am Samstag die erste Heimniederlage der Saison zu - und das mit einem deftigen 5:0 (1:0). Vor 9305 Zuschauern im Fürther Ronhof sorgten Florian Krüger (28. Minute), Pascal Testroet (47.), Jan Hochscheidt (69.), Emmanuel Iyoha (85.) und Robert Herrmann im zweiten Versuch mit einem Kopfball nach einem zuvor abgewehrten Foulelfmeter (88.).

Aue begann überlegen, verzeichnete einige Abschlüsse. Dann mangelte es beiden Teams zunächst an Ideen. Es passte, dass die Gäste nach einem ruhenden Ball in Führung gingen. Eine Ecke von Robert Herrmann landete bei Angreifer Krüger, der aus wenigen Metern erfolgreich war. Beim 0:2 köpfte Testroet den Flankenball nach einer kurz ausgeführten Ecke ins Fürther Gehäuse. Beim dritten Treffer zirkelte Hochscheidt einen Freistoß vom linken Flügel hoch in die lange Ecke. Fürth bewegte nach vorne wenig. In der Endphase brach das Team von Trainer Damir Buric auseinander; Iyoha und Herrmann legten noch zweimal nach.