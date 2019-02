2. Liga kompakt: Kiel-Keeper Kronholm mit üblem Patzer gegen Fürth – Magdeburg marschiert aus dem Keller

Holstein Kiel – SpVgg Greuther Fürth 2:2 (0:0)

Holstein Kiel hat die direkte Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen der 2. Liga vorerst verloren. Eine Woche nach dem 1:1 beim 1. FC Magdeburg ließen die „Störche“ beim 2:2 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth erneut Federn und haben mit 36 Punkten drei Zähler Rückstand auf den Relegationsrang. Die Tore zur zweimaligen Führung für die Gäste erzielten Julian Green per Foulelfmeter (50.) und Marco Caligiuri (84.). Der zweite Treffer wurde von einem Aussetzer des Kieler Torhüters Kenneth Kronholm begünstigt, der sich den Ball an der Seitenauslinie abjagen ließ. Für Holstein hatte Atakan Karazor das 1:1 besorgt (77.), Hauke Wahl rettete in der vierten Minute der Nachspielzeit dann zumindest einen Punkt.

Arminia Bielefeld – 1. FC Magdeburg 1:3 (0:2)

Der 1. FC Magdeburg befreit sich in der 2. Liga immer mehr aus dem Tabellenkeller. Die Mannschaft von Trainer Michael Oenning kam bei Arminia Bielefeld zu einem 2:1 (2:0) und holte aus den vergangenen vier Spielen nun zehn Punkte. In Bielefeld profitierte Magdeburg allerdings auch von einem Platzverweis für Arminen-Abwehrspieler Julian Börner (31.), in dessen Folge Timo Perthel (33.) und Felix Lohkemper (45.) die Führung herausschossen. Die Platzherren kamen durch Fabian Klos zum Anschlusstreffer (69.), doch Philip Türpitz stellte per Foulelfmeter den Endstand her (85.).