2. Liga kompakt: Düsseldorf Meister, Braunschweig abgestiegen

Die Würfel sind gefallen: Fortuna Düsseldorf geht als Meister der 2. Liga in die Bundesliga. Im Endspiel um die "Felge" drehte die Fortuna einen 0:2-Rückstand auf 3:2 - durch den Siegtreffer in der Nachspielzeit. Im Windschatten des Spitzenduos schoss sich Holstein Kiel in einen Rausch und dürfte nach dem 6:2 gegen Eintracht Braunschweig mit breiter Brust in die Relegation gegen den VfL Wolfsburg gehen.

Holstein Kiel gegen Braunschweig in Noten Kenneth Kronholm. Note 1. Aufstiegsreif. Johannes van den Bergh. Note 1. Aufstiegsreif. Sebastian Heidinger. Note 1. Aufstiegsreif. Rafael Czichos. Note 1. Aufstiegsreif. Niklas Hoheneder. Note 1. Aufstiegsreif. Alexander Mühling. Note 1. Aufstiegsreif. Steven Lewerenz. Note 1. Aufstiegsreif.Überragende Leistung des Flügelflitzers. Vier Tore erzielt und einen Treffer vorbereitet. Arne Sicker. Note 1. Aufstiegsreif. Dominic Peitz. Note 1. Aufstiegsreif. Luca Dürholtz. Note 1. Aufstiegsreif. Aaron Seydel. Note 1. Aufstiegsreif. Manuel Janzer. Note 1 Tim Siedschlag. Note 1 © Haase Atakan Karazor. Note 1

Für die Löwen aus Braunschweig hat die Niederlage an der Kieler Förde bittere Konsequenzen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht ist abgestiegen, rutschte durch den den Punktgewinn der SpVgg Greuther Fürth noch auf den 17. Platz ab. Nach sieben Jahren - darunter ein Jahr in der Bundesliga - geht es für die Niedersachsen also wieder in die 3. Liga.

Aue muss in der Relegation nachsitzen

Erzgebirge Aue wird indes noch in der Relegation gegen den Karlsruher SC nachsitzen müssen, um den Absturz in die Drittklassigkeit zu verhindern. Die Sachsen unterlagen bei Darmstadt 98 mit 0:1. Das heißt: Rang 16 geht an Aue - und der sichere Klassenerhalt an die Lilien. Der Mannschaft von Dirk Schuster konnte damit den Sturz ins Bodenlose im Jahr nach dem Bundesliga-Abstieg verhindern. Der 1. FC Kaiserslautern stand bereits vor dem 34. Spieltag als Absteiger fest.

Zwischen Darmstadt und Aue lief der 1. FC Heidenheim als 15. ein. Der Jubel fiel beim Heidenheimer Gegner aber noch größer aus: Fürths erzitterter Punkt beim 1:1 katapultierte von Rang 17 noch auf 15. Dynamo Dresden blieb trotz 0:1-Pleite gegen Union Berlin als Tabellen-14. drin und darf sich auf ein weiteres Jahr Zweitliga-Fußball freuen.

Die Ergebnisse des 34. Spieltags der 2. Liga im Überblick:

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig 6:2 Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue 1:0 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2:3 Arminia Bielefeld - SV Sandhausen 0:0 VfL Bochum - Jahn Regensburg 1:1 Dynamo Dresden - Union Berlin 0:1 FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth 1:1 FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern 1:3 MSV Duisburg - FC St. Pauli 2:0

