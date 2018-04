2. Liga kompakt: Fortuna Düsseldorf steigt in Bundesliga auf!

Die 2. Liga geht in die finalen Spieltage. Und vor allem die Spiele am Samstag sorgten dafür, dass es noch einmal richtig spannend wird. Das abstiegsbedrohte Darmstadt 98 gewann klar gegen Union Berlin. Zudem steht nun auch der erste Aufsteiger in die Bundesliga fest: Fortuna Düsseldorf sicherte sich mit einem Sieg in Dresden den Aufstieg. Und auch der FC St. Pauli sicherte sich gegen Greuther Fürth wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.