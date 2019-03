2. Liga kompakt: Kroos schockt Kiel! Union Berlin marschiert in Richtung Bundesliga - MSV Duisburg gibt Rote Laterne ab

Holstein Kiel - Union Berlin 0:2 (0:1)

Union Berlin hat im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Hauptstadtklub gewann bei Holstein Kiel, das ebenfalls in Richtung Oberhaus schielt, mit 2:0 (1:0) und kletterte mit nun 45 Punkten zumindest vorübergehend am Hamburger SV (44 Zähler) vorbei auf Tabellenplatz zwei. Der HSV kann mit einem Sieg am Montag gegen die SpVgg Greuther Fürth allerdings zurückschlagen. In Kiel erzielte Felix Kroos auf Zuspiel von Grischa Prömel die Führung für die Berliner, Sebastian Andersson machte den Sieg kurz vor Schluss perfekt (90.+1). Holstein verlor durch die erste Rückrunden-Pleite den unmittelbaren Kontakt zur Spitzengruppe und muss sich mit 39 Punkten unter den Verfolgern einreihen.