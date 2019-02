2. Liga kompakt: Zweimal Rot! HSV mit bösem Rückschlag - Magdeburg erneut ungeschlagen

Jahn Regensburg - Hamburger SV 2:1 (0:1)

Der Hamburger SV hat in Unterzahl seinen ersten Auswärtssieg in der Zweitliga-Rückrunde verpasst. Die Hanseaten verloren am Sonntag bei Jahn Regensburg mit 1:2 (1:0) - und das nach einer Führung. Vor 15 211 Zuschauern in der ausverkauften Regensburger Arena brachte David Bates (16. Minute) die Gäste nach vorn. Doch nach der Gelb-Roten Karte für Orel Mangala (69.) schlug Regensburg durch Tore von Sargis Adamyan (74.) und Marco Grüttner (81.) zurück. In der Nachspielzeit sah auch noch Mangalas Kollege Vasilije Janjicic Rot wegen einer Notbremse (90.+2). Bei einem Sieg des 1. FC Köln am Mittwoch im Nachholspiel bei Erzgebirge Aue würden die Hamburger die Tabellenspitze an die Rheinländer verlieren.