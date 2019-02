2. Liga kompakt: HSV jubelt auf der Couch - Verfolger Union Berlin und 1. FC Heidenheim lassen Punkte liegen

Union Berlin - Arminia Bielefeld 1:1 (1:0)

Nach zuvor zwei Siegen nacheinander hat Union Berlin im Kampf um den Aufstieg in der 2. Liga einen Dämpfer erlitten. Der Hauptstadtklub kam trotz Pausenführung nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Arminia Bielefeld hinaus und verpasste es, seinen zweiten Tabellenplatz entscheidend zu festigen. Stattdessen kann sich Tabellenführer Hamburger SV, der bei Jahn Regensburg ran muss, mit einem Sieg am Sonntag weiter absetzen. Joshua Mees hatte Union am Freitag den vermeintlichen Weg zum Dreier geebnet (23.), doch Jonathan Claus glich für die weiter im Niemandsland des Klassement platzierten Bielefelder aus (61.).