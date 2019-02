2. Liga kompakt: Dreierpack! Cordoba schießt Pauli ab - Bielefeld überrollt Regensburg

Mit 39 Punkten stehen die Kölner wieder auf Rang zwei vor den Hanseaten (37 Punkte) und können den Vorsprung im Nachholspiel bei Erzgebirge Aue am 27. Februar noch vergrößern. Tabellenerster ist St. Paulis Stadtrivale Hamburger SV (40).

Vor 50.000 Zuschauern im RheinEnergieStadion traf Jhon Cordoba dreimal (32./53./58.), Simon Terodde (85.) einmal. Alex Meier (38.) erzielte in seinem dritten Spiel seinen dritten Treffer für St. Pauli zum zwischenzeitlichen 1:1.

Mit einem Dreierpack von Jhon Cordoba hat der 1. FC Köln im Top-Spiel der 2. Bundesliga wieder einen der beiden direkten Aufstiegsplätze erobert. Der Bundesligaabsteiger gewann am Freitag das Spitzenspiel gegen den bisherigen Zweiten FC St. Pauli aus Hamburg verdient mit 4:1 (1:1) und feierte damit nach zwei Niederlagen den ersten Rückrundensieg.

Der SSV Jahn Regensburg hat die zweite bittere Niederlage nacheinander kassiert. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer unterlag der wiedererstarkten Arminia aus Bielefeld um den unüberwindbaren Schlussmann Stefan Ortega am Freitagabend mit 0:3 (0:2). Vor 8693 Zuschauern in der Regensburger Arena bescherten Fabian Klos (6. Minute), Andreas Voglsammer (25. Foulelfmeter) und Cedric Brunner (50.) den effektiven Ostwestfalen den dritten Dreier in der 2. Fußball-Bundesliga nacheinander.