FC Ingolstadt - 1. FC Köln 1:2 (0:1)

Spitzenreiter 1. FC Köln marschiert in der 2. Liga weiter ungebremst in Richtung Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang kam beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt zu einem 2:1 (1:0)-Pflichtsieg und feierte ihren dritten Dreier in Serie. Im Klassement haben die Kölner auf die Verfolger Union Berlin und Hamburger SV nun jeweils vier Punkte Vorsprung. Der HSV kann im Spiel am Montagabend gegen die SpVgg Greuther Fürth allerdings wieder näher an die Rheinländer heranrücken. In Ingolstadt brachte Anthony Modeste die Kölner bei seinem Startelf-Debüt in Führung. Der Franzose, der in seinem vierten Einsatz seit seiner Rückkehr seinen vierten Treffer erzielte, verwandelte einen nicht unumstrittenen Foulelfmeter souverän (40.). Dominick Drexler erhöhte nach der Pause auf 2:0 (59.). Ingolstadt verkürzte kurz vor dem Ende durch Björn Paulsen (90.+1).