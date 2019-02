2. Liga kompakt: Paderborn schlägt Bochum knapp - Fürth siegt bei Leitl-Debüt gegen Duisburg

Union Berlin - SV Sandhausen 1:0 (1:0)

Keine Ruhe für das Spitzenduo der 2. Bundesliga! Union Berlin bleibt dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln auf den Fersen. Die Köpenicker besiegten den Tabellenvorletzten SV Sandhausen mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor für die Berliner erzielte Sebastian Andersson (11. Minute), der im Sturm den am Mittelfuß verletzten Sebastian Polter ersetzt hat.

Durch den Sieg gegen Sandhausen setzte sich Union aufgrund des besseren Torverhältnisses wieder vor den FC St. Pauli (beide 37 Punkte). Die "Kiezkicker" haben am Freitag eine 1:4-Pleite gegen Köln kassiert.

Greuther Fürth - MSV Duisburg 1:0 (0:0)

Wahnsinn in Fürth: Bis zur 84. Minute passierte wenig, dann folgte der Elfmeter-Irrsinn. Greuther Fürth traf beim ersten Versuch erst per Nachschuss in Person von Daniel Keita-Ruel. Den zweiten Elfmeter verschoss er erneut, doch dieses Mal ließ Torwart Felix Wiedwald keinen Treffer zu. Damit glückte