2. Liga kompakt: Regensburg schockt St. Pauli – Paderborn schießt Heidenheim ab

Der FC Ingolstadt bleibt das größte Sorgenkind in der 2. Fußball-Bundesliga: Nach der 0:2 (0:2)-Niederlage am Sonntag bei Dynamo Dresden steht der FCI immer noch auf dem letzten Tabellenplatz. Es war das zehnte sieglose Spiel in Folge, eingeleitet nach nur sechs Minuten durch einen Platzverweis für Phil Neumann und dem folgenden Foulelfmeter. Der FC St. Pauli kletterte nach dem 1:1 (1:0) beim seit neun Partien unbesiegten Jahn Regensburg auf den dritten Tabellenplatz. Die Tabellenführung hat sich der 1. FC Köln zurückgeholt – zumindest vorübergehend. Das Spitzenspiel des 14. Spieltages steigt erst am Montagabend (20.30 Uhr, Sky), wenn der Hamburger SV den Tabellenvierten Union Berlin erwartet.

Trotz der Rückkehr auf Platz eins und des drohenden Ausfalls von Nationalspieler Jonas Hector (Muskelverletzung im Adduktorenbereich) bleibt bei den Kölner Fans die Rückkehr von Anthony Modeste das Thema. Davon unbeeindruckt haben sich dessen künftige Mitspieler am Samstag beim 3:0 (0:0)-Sieg beim SV Darmstadt 98 präsentiert. Mit Torjäger Simon Terodde und Stürmer Jhon Córdoba trafen zudem zwei Konkurrenten von Modeste, der nicht im Kader stand.