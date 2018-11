Kompakt: St. Pauli neuer Tabellenführer der 2. Liga - Union Berlin mit Remis

Anzeige

Arminia Bielefeld - St. Pauli 1:2

Der FC St. Pauli hat vorübergehend den Sprung an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Die Hanseaten gewannen am Sonntag bei Arminia Bielefeld mit 2:1 (0:1) und dürfen sich mit 22 Punkten bis zum Topspiel am Montag (20.30 Uhr/Sky) zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln (beide 21 Zähler) über die Tabellenführung freuen. Keanu Staude brachte den Gastgeber vor 22 446 Zuschauern in der Schüco-Arena in der 7. Spielminute in Führung, ehe Marvin Knoll (50./Foulelfmeter) und Mats Möller Daehli (56.) die Partie drehten. Die Bielefelder stecken nach der sechsten Pflichtspiel-Pleite in Serie mitten im Kampf gegen den Abstieg. Die nach dem bitteren Pokal-Aus gegen Duisburg (0:3) auf sechs Positionen veränderte Elf von Trainer Jeff Saibene trat nach der Führung zunächst selbstbewusst auf. Fabian Klos hätte sogar auf 2:0 erhöhen können. Doch St. Pauli ließ nicht locker. Zwar scheiterte Johannes Flum am guten Arminia-Torwart Philipp Klewin, der auch einen Schuss von Richard Neudecker entschärfte. Nach dem Wechsel erzwang das Team von Markus Kauczinski aber die Wende.

Welche Stadien der 2. Bundesliga erkennst Du von oben? Welche Stadien der 2. Bundesliga erkennt ihr? Macht mit bei der SPORTBUZZER-Challenge! © Ulf Dahl Dieses Stadion kennt wohl jeder – seit einiger Zeit trägt es wieder seinen alten Namen. Tipp: Hier gingen die Uhren lange ein bisschen anders. © Screenshot/Google Maps HSV-Fans kennen „ihr“ Wohnzimmer natürlich. Im Volksparkstadion des Hamburger SV soll schon bald wieder Bundesliga-Fußball gespielt werden. © imago/Waldmüller Ein Zipfel Wasser im Nordosten und unweit davon ein Stadion. Wir befinden uns im Norden, wo HSV-Fans sich ausgekennen dürften… © Screenshot/Google Maps Das Kieler Holstein-Stadion von der KSV Holstein wird aktuell umfangreich aus- und umgebaut. Die kleine Arena liegt unweit der Förde und der Ostsee und gehört zweifellos zu den Highlights im Zweitligakalender. © Ulf Dahl Auch hier sehen wir viel Wasser – allerdings befinden wir uns im Westen der Republik. Eine Idee? © Screenshot/Google Maps Es handelt sich um das Stadion des MSV Duisburg im Sportpark der Stadion – nur einen Steinwurf von der Regattabahn entfernt. Das Stadion bietet 31.500 Zuschauern Platz und heißt mittlerweile Schauinsland-Reisen-Arena. © imago/flight-pictures Ein echtes Kultstadion ist hier abgebildet – es hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. © Screenshot/Google Maps Das Darmstädter Böllenfalltor hat von der 3. bis zur 1. Liga in den letzten Jahren schon alles gesehen. Es ist ein echter Oldie, wurde 1919 erbaut und hat seinen rauen Charme seither bewahrt. © imago/Jan Huebner Wald, Sportplätze, Stadion. Von welcher Arena ist die Rede? Tipp: Die Deutsche Sporthochschule hat hier ihren Sitz. © Screenshot/Google Maps Im schönen Köln-Müngersdorf inmitten eines Waldstücks gelegen, gehört das Rheinenergiestadion des 1. FC Köln zu den Topadressen der 2. Bundesliga. Vorzug: Die Deutsche Sporthochschule sitzt direkt nebenan. Punktabzug: Leider ist es bis zum Rhein sehr weit. © imago/Eduard Bopp Ein Stadion aus dem Süden Deutschlands – die rote Fassade kann einen Hinweis auf den gesuchten Verein geben. © Screenshot/Google Maps Die Continental-Arena in Regensburg kann sich wirklich sehen lassen, auch wenn das Stadion am untersten Stadtrand liegt. Es wurde erst 2015 eröffnet und liegt unmittelbar südlich der A3. Fassungsvermögen: 15.210 Plätze. © imago/Sascha Janne Wer dieses Stadion nicht kennt, der hat eindeutig was verpasst – ganz besonders als HSV-Anhänger. © Screenshot/Google Maps Denn der HSV trifft in der 2. Bundesliga natürlich auch auf den Lokalrivalen FC St. Pauli. Das ehrwürdige Stadion am Millerntor wurde erst umfangreich umgebaut und liegt im Herzen der Hansestadt unweit des ehemaligen Flakturms IV auf dem Heiligengeistfeld. © imago/Baering Na ja, muss man mögen. Oder gefällt’s euch? Wer spielt in diesem kleinen Stadion? © Screenshot/Google Maps Da kommt man nicht sofort drauf, selbst wenn man den Namen „BWT-Stadion am Hardtwald“ hört. Hier spielt der SV Sandhausen. Bestimmt nicht die aufregendste Reise für verwöhnte Fans aus Hamburg oder Köln – aber immerhin spielen die Sandhäuser mittlerweile seit sieben Jahren zweitklassig. © imago/Jan Huebner Ein Bahnhof ganz in der Nähe, das ist bei einem Stadion ja nie verkehrt. Wisst ihr, wo wir hier sind? © Screenshot/Google Maps Der Standort dieser Arena ist Dresden. Das DDV-Stadion wurde 2009 eröffnet und bietet 32.066 Zuschauern Platz – die sich offenkundig meistens in Schwarz-Gelb kleiden. © imago/Robert Michael Zahlreiche Stadien sind direkt an einer Autobahn gelegen – das hier ist keine Ausnahme. Erkennt ihr die kleine, kurios geschnittene Arena wieder? © Screenshot/Google Maps Es handelt sich um den Sportpark Ronhof, der mit gleich mehreren kleinen Tribünen ein puzzleartiges Bild abgibt. Das Stadion der SpVgg Greuther Fürth wurde bereits 1910 eröffnet und ist damit eine der ältesten Fußball-Spielstätten im deutschen Profifußball. © imago/Bernd Müller Könnte England sein, ist aber tatsächlich ein deutsches Stadion mit (zumindest aus der Vogelperspektive) britischem Charme. Welcher Ex-Bundesligist trägt hier seine Heimspiele aus? © Screenshot/Google Maps Arminia Bielefeld nennt die Schüco-Arena ihr Zuhause. Und allen Unkenrufen über die Stadt in Ostwestfalen zum Trotz sei gesagt, dass es dieses Stadion mit einer Kapazität von 26.515 Zuschauern auch wirklich gibt. © imago/Hans Blossey Ein ziemliches Wimmelbild tut sich hier auf – mittendrin ist aber tatsächlich ein Stadion zu sehen. Wisst ihr, welches? Tipp: Wir befinden uns im Pott. © Screenshot/Google Maps Vielleicht habt ihr richtig gelegen, denn das Stadion des VfL Bochum ist wegen der angrenzenden Rundsporthalle eigentlich gut zu erkennen. Traditionell ist die kleine Arena mit 27.599 Plätzen als „Stadion an der Castroper Straße“ bekannt – oder im Ruhr-Slang schlicht: „Anne Castroper“. © imago/Hans Blossey Ein neuer Zweitligaklub ist hier daheim. Tipp: HSV-Fans könnten theoretisch auf dem nahen Fluss zum Auswärtsspiel anreisen. © Screenshot/Google Maps Das Stadion des 1. FC Magdeburg liegt wie die Stadt Hamburg an der Elbe. Vielleicht tuckern ja wirklich ein paar Fans auf dem Wasserweg zum Spiel nach Sachsen-Anhalt? Die MDCC-Arena bietet 25.500 Fans Platz. © imago/Christian Schroedter Ein bisschen trostlos wirkt die Umgebung dieses ehemaligen Bundesliga-Standorts ja schon. Das Stadion sieht dabei gar nicht so unsexy aus. © Screenshot/Google Maps Vor allem nachts ist der Audi-Sportpark des FC Ingolstadt 04 ein echter Blickfang – und HSV-Fans sicherlich gut bekannt. Immerhin spielten die Bayern zwei Jahre lang in der Bundesliga. Die kleine Arena (2010 eröffnet, 15.200 Zuschauer) steht auf dem ehemaligen Gelände der Raffineriegesellschaft Bayernoil. © imago/Nordphoto Auch hier wurde mal Bundesliga gespielt – und das ist gar nicht so lange her. Tipp: André Breitenreiter machte hier seine ersten Schritte als Trainer. © Screenshot/Google Maps Die Benteler-Arena des SC Paderborn 07 sieht von außen recht eindrucksvoll aus und bietet 15.000 Fans Platz. Das Stadion wurde 2008 eröffnet. Zwei Angeberfakten: Das Stadion kann bei Bedarf auf ein Fassungsvermögen von 20.000 Zuschauer erweitert werden, und 2011 wurde im polnischen Gliwice ein nahezu baugleiches Stadion errichtet. © imago/Eibner Diese Stadt ist eine Reise wert – genau wie die Arena an der sogenannten Wuhlheide. © Screenshot/Google Maps Die Rede ist vom Stadion an der Alten Försterei im Südosten der Bundeshauptstadt Berlin. Die Heimstätte von Union Berlin hat ein Fassungsvermögen von 22.012 Zuschauern und ist damit (noch) das größte reine Fußballstadion Berlins. © imago/Baering Dieser Screenshot ist leider nicht ganz aktuell – inzwischen wurde dieses Stadion im Osten der Republik umfangreich aus- und umgebaut. © Screenshot/Google Maps Die Rede ist vom Erzgebirgsstadion in Aue. Die Sachsen retteten sich erst in der Relegation vor dem Abstieg und werden hoffen, in ihrer umgebauten und modernen Arena noch zahlreiche Zweitligaspiele erleben zu dürfen. © imago/Picture Point Last, but not least haben wir dieses kleine Kästchen für euch. Sieht aus wie irgendwo im Nirgendwo. Wer kennt die Antwort? © Screenshot/Google Maps Unspektakulär sieht das kleine Stadion des 1. FC Heidenheim aus. Der Klub aus dem Osten Baden-Württembergs spielt inzwischen seit fünf Jahren zweitklassig – eine starke Leistung mit einem der kleinsten Etats der Liga. © imago/Jan Huebner

Jahn Regensburg - Union Berlin 1:1

Der SSV Jahn Regensburg hat dem 1. FC Union Berlin den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verdorben. In einem rasanten Duell trennten sich die beiden Mannschaften am Sonntag 1:1 (1:1). Die Regensburger bleiben auch im siebten Fußballspiel in Serie ungeschlagen, die Berliner haben auch nach dem 12. Spieltag noch keine Partie verloren. Sebastian Polter brachte Union vor 10 848 Zuschauern in der 45. Minute in Führung, Jann George (45.+1) glich im direkten Gegenzug aus. Regensburgs Sebastian Stolze (30.) hatte zuvor einen Foulelfmeter in die Arme von Union-Torhüter Rafal Gikiewicz geschossen. Die unter der Woche beim 2:3 nach Verlängerung im DFB-Pokal bei Borussia Dortmund geforderten Hauptstädter mussten eine intensive Schlussphase nach Gelb-Roter Karte gegen Grischa Prömel (77.) sogar zu Zehnt beenden. Mit nun 20 Zählern rutschten die Berliner auf Tabellenplatz vier, der SSV Jahn bleibt mit 17 Punkten Neunter.

