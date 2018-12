2. Liga kompakt: FC St. Pauli macht weiter Druck auf Union Berlin - Kampf um Platz drei bleibt heiß

Anzeige

FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 2:0 (1:0)

Der FC St. Pauli bleibt den Spitzenteams in der 2. Bundesliga auf den Fersen. Im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth behielten die Hanseaten am Samstag verdient mit 2:0 (1:0) die Oberhand und festigten in der Tabelle ihren vierten Platz. Vor 29 546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion trafen Florian Carstens (21. Minute) und Ryo Miyaichi (69.) für St. Pauli, das nur eins seiner letzten zwölf Saisonspiele verloren haben. Die Gäste aus Fürth sind nach einem guten Saisonstart aus der Erfolgsspur geraten und haben vier der zurückliegenden fünf Partien verloren. Der FC St. Pauli war über weite Strecken das überlegene Team und traf durch Miyaichi (2.), Henk Veerman (21.) und Sami Allagui (49.) dreimal das Aluminium. Die Gäste hatten durch den eingewechselten Daniel Steininger erst nach 67 Minuten erstmals in diesem Match auf das St. Pauli-Tor geschossen. Mario Maloca traf für die Fürther dann kurz vor Schluss per Kopf lediglich die Latte (86.).

Union Berlin - VfL Bochum 2:0 (0:0)

Union Berlin hat die Hinrunde als erstes Team der 2. Bundesliga seit sieben Jahren ohne Niederlage abgeschlossen. Die Köpenicker feierten am Samstag mit dem 2:0 (0:0) im Verfolgerduell mit dem VfL Bochum den dritten Heimsieg in Serie und bleiben auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Nach einer schwachen ersten Halbzeit des Hauptstadtclubs erzielte Sebastian Polter (60. Minute) vor 20 728 Zuschauern per verwandeltem Foulelfmeter die schmeichelhafte Führung. Den Strafstoß hatte der Stürmer nach Foul von Tim Hoogland selbst herausgeholt. Robert Zulj (87.) sorgte für die Entscheidung. In der ersten Zweitliga-Halbserie war zuletzt Fortuna Düsseldorf 2011/12 ungeschlagen geblieben, am Saisonende stiegen die Rheinländer über die Relegation gegen Hertha BSC auf. Bochum hatte vor der Pause die größeren Spielanteile, bei der besten Chance der Gäste rettete Union-Keeper Rafal Gikiewicz gegen Lukas Hinterseer aus kurzer Distanz (18.). Der Revierklub verpasste vorerst den Anschluss an die Aufstiegsplätze und liegt nun sieben Zähler hinter Union.

SC Paderborn - Dynamo Dresden 3:0 (0:0)