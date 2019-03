2. Liga kompakt: Der HSV kann kommen! Alex Meier schießt St. Pauli zum Sieg in Paderborn

SC Paderborn - FC St. Pauli 0:1 (0:0)

Dank Alex Meier hat der FC St. Pauli im Aufstiegsrennen der 2. Liga einen wichtigen Zwischenspurt hingelegt. Der Routinier köpfte die Hamburger zu einem 1:0 (0:0) beim direkten Rivalen SC Paderborn und erzielte seit seiner Rückkehr im vergangenen Januar bereits seinen fünften Treffer im sechsten Einsatz. St. Pauli liegt in der Tabelle nun nur noch einen Punkt hinter dem drittplatzierten Erzrivalen HSV, der allerdings erst am Montag die SpVgg Greuther Fürth empfängt. Einziger Wermutstropfen für St. Pauli: Ersin Zehir sah kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (87.) und wird im Derby gegen den HSV am kommenden Sonntag fehlen. Paderborn dürfte sich hingegen einiges mehr ausgerechnet haben. Die Ostwestfalen hatten ihre vier vorherigen Heimspiele allesamt gewonnen und dabei insgesamt 18 Treffer erzielt. Nun rangiert der SCP mit 38 Punkten nur auf dem siebten Platz des Klassements.

1. FC Heidenheim - SSV Jahn Regensburg 1:2 (0:1)

Dem 1. FC Heidenheim geht im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga offenbar die Puste aus. Nach den Unentschieden gegen den Hamburger SV (2:2) und bei der SpVgg Greuther Fürth (0:0) verlor das Team von Trainer Frank Schmidt im eigenen Stadion 1:2 (0:1) gegen Jahn Regensburg und reiht sich mit 39 Punkten in die Gruppe der Verfolger des derzeitigen Tabellendritten HSV (44 Punkte) ein. Die Hanseaten empfangen am Montag die SpVgg Greuther Fürth. Gegen die im gesicherten Mittelfeld platzierten Regensburger geriet Heidenheim bereits im ersten Durchgang durch Marco Grüttner ins Hintertreffen (44.). Marc Schnatterer glich per Freistoß zwar aus (50.), doch Regensburg schlug durch Sargis Damyan (58.) zurück.