2. Liga im Liveticker: Macht es der 1. FC Köln beim VfL Bochum besser als der HSV?

Die vergangenen vier Jahre verbrachte der 1. FC Köln in der Beletage des deutschen Fußballs. Nach dem bitteren Abstieg in der Vorsaison müssen die Domstädter ab heute (13 Uhr, live auf Sky) wieder dort weitermachen, wo sie 2013/14 aufgehört hatten - und zwar mit dem Kampf um den Aufstieg. Mit dem neuen Trainer Markus Anfang, der zuvor Holstein Kiel bis in die Relegation zur Bundesliga geführt hatte, soll ein neuer Anfang gemacht werden.

Der VfL Bochum muss derweil ohne Mittelfeldspieler Sebastian Maier auskommen. Der Neuzugang von Hannover 96 leidet an einer Innenbandreizung im Knie. „Er wird leider ausfallen. Er hat in der Vorbereitung sehr gut gespielt und hätte in der Startelf gestanden. Es ist aber nichts Langfristiges“, sagte VfL-Trainer Robin Dutt am Freitag. Im Tor wird Manuel Riemann stehen, stellte Dutt klar: „Er ist zu hundert Prozent fit.“