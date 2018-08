2. Liga im Liveticker: Die Konferenz mit Darmstadt, Bielefeld und Union

Am Sonntag starten gleich mehrere verheißungsvolle Klubs in die neue Zweitligasaison. Darmstadt 98, Arminia Bielefeld und Union Berlin gehen mit großen Ambitionen in die Spielzeit. Wie sich das Trio zum Auftakt schlägt, könnt ihr im Liveticker verfolgen.

Anzeige

Nach einer mäßigen vergangenen Saison möchte sich der SV Darmstadt 98 diesmal wieder etwas weiter nach oben orientieren. Zum Auftakt empfangen die „Lilien“ den Aufsteiger Paderborn 07, dem die Rückkehr in die 2. Liga gelungen ist. Hingegen könnten die Fans von Union Berlin im Ost-Duell gegen Erzgebirge Aue gleich zwei Jubiläen feiern: Die Hauptstädter warten auf den 150. Sieg und den 100. Heimerfolg in der 2. Bundesliga. Arminia Bielefeld, in der vergangenen Saison starker Tabellenvierter, ist am ersten Spieltag in Heidenheim zu Gast. Die Sonntagskonferenz mit den drei Spielen gibt es hier im Liveticker!

Die letzten Infos zu Union Berlin – Erzgebirge Aue: Beide Vereine konnten in der vergangenen Spielzeit nur mit Mühe die Liga halten. Union rettete sich erst am vorletzten Spieltag, Aue musste sogar in die Relegation gegen den Karlsruher SC (0:0, 3:1). Beide Mannschaften gehen es mit neuen Trainern an. Union wird jetzt vom Schweizer Urs Fischer trainiert, Aue vom weitgehend unbekannten Daniel Meyer.

Die letzten Infos zu 1. FC Heidenheim – Arminia Bielefeld: Nachdem der FCH in der zurückliegenden Saison mit 56 Gegentoren gemeinsam mit dem MSV Duisburg die schlechteste Abwehr der Liga gestellt hatte, übten die Heidenheimer in den vergangenen Wochen vor allem das Defensivverhalten. „Wir haben uns viel erarbeitet, das muss jetzt aber auch in der Liga umgesetzt werden“, forderte Schmidt. Auch die Bielefelder Hintermannschaft wirkte zuletzt mit 47 Gegentoren bei 51 erzielten Treffern für ein Team aus der oberen Tabellenregion nicht immer sattelfest.

Die letzten Infos zu Darmstadt 98 – SC Paderborn 07: Ohne Angreifer Felix Platte und Rückkehrer Marcel Heller startet Darmstadt in die neue Saison. Platte fällt wegen einer in der Vorbereitung erlittenen Bänderverletzung weiter auf nicht absehbare Zeit aus, wie Trainer Dirk Schuster am Freitag erklärte. Flügelspieler Heller, der vom FC Augsburg zurückgeholt wurde, muss wegen einer Roten Karten aus der vergangenen Saison noch zuschauen.

Alle Trikots der Zweitligisten für die Saison 2018/2019 im Überblick Die neuen Trikots der Zweitliga-Vereine: Hier mit Aytac Sulu (Darmstadt); Pierre-Michel Lasogga (Hamburg), Brian Hamalainen (Dresden). © Imago-Montage Hamburger SV (heim) © Hamburger SV Hamburger SV (auswärts) © Hamburger SV Hamburger SV (ausweich) © Hamburger SV 1. FC Köln (heim) © 1. FC Köln 1. FC Köln (auswärts) © 1. FC Köln 1. FC Köln (ausweich) © 1. FC Köln Holstein Kiel (heim) © Holstein Kiel Arminia Bielefeld (heim) © Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld (auswärts) © Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld (ausweich) © Arminia Bielefeld Jahn Regensburg (heim) © Jahn Regensburg VfL Bochum (heim) © VfL Bochum VfL Bochum (auswärts) © VfL Bochum VfL Bochum (ausweich) © VfL Bochum MSV Duisburg (heim) © MSV Duisburg MSV Duisburg (auswärts) © MSV Duisburg MSV Duisburg (ausweich) © MSV Duisburg Union Berlin (heim) © Union Berlin Union Berlin (auswärts) © Union Berlin Union Berlin (ausweich) © Union Berlin FC Ingolstadt (heim) © FC Ingolstadt FC Ingolstadt (ausweich) © FC Ingolstadt Darmstadt 98 (heim) © Darmstadt 98 Darmstadt 98 (auswärts) © Darmstadt 98 SV Sandhausen (heim) © SV Sandhausen SV Sandhausen (auswärts) © SV Sandhausen SV Sandhausen (ausweich) © SV Sandhausen FC St. Pauli (heim) © FC St. Pauli St. Pauli (auswärts) © St. Pauli St. Pauli (ausweich) © St. Pauli FC Heidenheim (heim) © FC Heidenheim FC Heidenheim (auswärts) © FC Heidenheim FC Heidenheim (ausweich) © FC Heidenheim Dynamo Dresden (heim) © Dynamo Dresden Dynamo Dresden (auswärts) © Dynamo Dresden Greuther Fürth (heim) © Greuther Fürth Greuther Fürth (auswärts) © Greuther Fürth Greuther Fürth (ausweich) © Greuther Fürth FC Erzgebirge Aue (heim) © FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue (auswärts) © FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue (ausweich) © FC Erzgebirge Aue 1. FC Magdeburg (heim) © 1. FC Magdeburg SC Paderborn (heim) © SC Paderborn SC Paderborn (auswärts) © SC Paderborn SC Paderborn (ausweich) © SC Paderborn