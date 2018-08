2. Liga im Liveticker: Aufsteiger Magdeburg empfängt den FC St. Pauli

Es ist angerichtet: Mit dem 1. FC Magdeburg feiert am Sonntag (13.30 Uhr auf Sky) ein Traditionsverein seinen Einstand in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Europapokalsieger von 1974 geht mit der Ambition in die Saison, am Ende drei andere Klubs hinter sich zu lassen und damit die Klasse zu halten. „Bald werden wir sehen, ob wir in dem Teich mit den großen Fischen schwimmen können“, erklärte Trainer Jens Härtel vor der Auftaktpartie seiner Elf, die mit 24.000 Zuschauern ausverkauft sein wird. Der FC St. Pauli, der in seine nunmehr achte Zweitligasaison in Folge geht, hat in jedem Fall eine große Bewährungsprobe vor der Brust, die ihr in dem folgenden Liveticker verfolgen könnt!