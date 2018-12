2. Liga schafft Montagsspiele ab - Neue Anstoß-Zeit am Samstag

Der Spielplan der 2. Liga wird sich ab der Saison 2021/22 deutlich verändern. Die Montagsspiele werden abgeschafft . Nach den Bundesligisten haben sich auch die Vereine der 2. Fußball-Bundesliga für eine Abschaffung der Montagsspiele ausgesprochen. Bei einem Treffen am Montag hätten sich die Vereine mit großer Mehrheit darauf geeinigt, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit.

Im Gegensatz zur Bundesliga, wo sie erst im Vorjahr eingeführt wurden, haben Montagsspiele in der 2. Liga eine lange Tradition. Dort wurden sie im Oktober 1993 eingeführt, bis Frühjahr 2017 liefen sie mit ordentlichen Einschaltquoten im DSF und dem Nachfolger Sport1 im FreeTV. Während den Stadiongängern diese Spiele schon immer ein Dorn im Auge waren, freuten sich andere Fans über Jahre, wenn sie die Spiele ihres Teams im frei empfangbaren Fernsehen schauen konnten. Dies fiel durch den Wechsel zu Sky weg.

Montagsspiele abgeschafft - neue Antoßzeit soll kommen

Das Montagsspiel soll ab 2021/22 dann verschoben werden - und zwar auf den Samstagabend, teilte die DFL mit: " Stattdessen ist geplant, anstatt montags ein Spiel am Samstagabend ab 20.15 Uhr auszutragen", heißt es in der Mitteilung

Der Protest der Fans in den vergangenen Wochen hat damit Wirkung gezeigt. Doch die DFL, und allen voran Chef-Verhandler Christian Seifert, müssen noch nach Modellen suchen, mit denen sie die zu erwartenden Mindereinnahmen bei der Verhandlung für den nächsten TV-Vertrag ab der Saison 2021/22 auffangen. „Durch den Wegfall der Montagsspiele muss den Vereinen bewusst sein, dass die Einnahmen aus Fernsehgeldern geringer werden könnten“, sagte Michael Voigt, Geschäftsführer von Erzgebirge Aue, das von den vergangenen 15 Jahren zwölf in der 2. Liga spielte. Deshalb haben die Vereine mit dem Samstagabend gleich einen neuen Exklusiv-Termin angeboten. Wehrle erklärte: „Den Montag von Spielen freizuhalten, kann für alle Seiten ein Gewinn sein, wenn man eine attraktive Alternative findet.“

Bei den Fans ist die Freude hingegen nicht nur deshalb groß, weil die oft schwer zu organisierenden Montags-Reisen zu Auswärtsspielen wegfallen. Die Anhänger fühlen sich offenbar auch als Gewinner in einem Machtkampf. „Ich denke, dass das das Ego der Fanszenen stärken würde“, sagte Sig Zelt von „Pro Fans“. Er wertete den Schritt als „ein Zeichen, dass die Vereine erkannt haben, dass die Fans dem Fußball einen großen Mehrwert geben“. Im Gespräch ist eine zusätzliche Partie am Samstag, die am Abend stattfinden soll.