20. LOTTO Masters: Diese Teams sind dabei

Anzeige

Abends wird es mittlerweile wieder eher dunkel, in den letzten Tagen konnte man schon das eine oder andere Mal die Winterjacke aus dem Schrank kramen und in den meisten Ligen sind die Hinrunden beendet: Eindeutig - die Hallensaison rückt näher! Dazu gehört natürlich auch wie immer das LOTTO Masters, das 2018 in die 20. Auflage geht.

Am 6. Januar 2018 feiert Schleswig-Holsteins Budenzauber sein 20-jähriges Jubiläum

Und mit ebendiesem Ende der Hinrunde in der Oberliga Schleswig-Holstein am vergangenen Spieltag stehen nun auch die letzten vier Teilnehmer fest. Wie in jedem Jahr sind alle Ligamannschaften, die die Saison in der Regionalliga oder höher bestreiten, sicher qualifiziert. Sensationsteam Holstein Kiel (2. Bundesliga), Regionalliga-Aufsteiger Eutin 08, der Titelverteidiger SC Weiche Flensburg 08 und die Grün-Weißen vom VfB Lübeck (alle Regionalliga Nord) sind demnach für die Jubiläumsauflage Anfang kommenden Jahres gesetzt.

Pech für den SV Eichede – Glück für den SV Todesfelde

Dazu kommen die vier besten Teams der Flens-Oberliga-Hinrunde. Ausschlaggebend ist dafür nicht unbedingt der Tabellenplatz, sondern der Punktequotient, damit durch eventuelle Nachholspiele kein Team einen Nachteil hat. Außerdem sind zweite Mannschaften vom LOTTO Masters ausgeschlossen. So kommt es, dass weder der Tabellenführer Holstein Kiel II, noch der drittplatzierte SC Weiche Flensburg 08 II am 6. Januar 2018 in der Sparkassenarena dabei ist. Und auch für den SV Eichede, der aktuell auf dem vierten Tabellenplatz steht, hat es nicht gereicht. Der Regionalligaabsteiger kam am vergangenen Wochenende gegen den TSV Schilksee lediglich auf ein 1:1-Unentschieden und fiel so aufgrund des Quotienten hinter den NTSV Strand 08 (2.), TSB Flensburg (5.), VfR Neumünster (6.) und SV Todesfelde (7.) zurück.

Die Masters-Teilnehmer auf einen Blick:

Liefert Holstein Kiels Erfolgs-Quartett um Kingsley Schindler, Steven Lewerenz, Dominick Drexler und Marvin Ducksch auch in der Halle ab? © Uwe Paesler „Eine Hallen-Stimmung wie hier habe ich noch nie erlebt“ – Im Januar durfte er nur zusehen, 2018 ist er mittendrin: Störche-Torjäger Marvin Ducksch. © Jan-Phillip Wottge 2017 gewann Regionalligist ETSV Weiche den Pokal - Gelingt mit dem SC Weiche Flensburg die Titelverteidigung? © Uwe Paesler Freuen darf man sich jedenfalls auf die Ex-Kieler Tayfun Can, Fabian Arndt, Rene Guder (v.l.). © Uwe Paesler Derby-Stimmung in der Sparkassenarena? Auch Regionalligist VFB Lübeck ist wieder dabei. © Jan-Phillip Wottge Für ordentlich Stimmung sorgte beim 19. LOTTO Masters Eutin 08 mit seinen mitgebrachten Fans – und wurde prompt Zweiter. © Uwe Paesler 2018 nicht mehr mit dabei sein wird Eutins Ex-Coach Mecki Brunner. © Jan-Phillip Wottge Mit Marco Pajonk (l.), dem Top-Torjäger der Oberliga hat der NTSV Strand 08 ein echtes Ass im Ärmel. © Jan-Phillip Wottge Auch TSB Flensburg (Mats Möller, l.) und der VfR Neumünster (Rezan Acer, r.) haben die Chance auf packende Hallen-Duelle. © Jörg Lühn In diesem Jahr war für den VfR Neumünster im Halbfinale Schluss. Wie weit geht es 2018? © Jan-Phillip Wottge Das Unentschieden des SV Eichede sicherte dem SV Todesfelde das Ticket für die Jubiläumsausgabe des LOTTO Masters. Was machen die Segeberger draus? © Jürgen Brumshagen Mit Morten Liebert haben die Todesfelder jedenfalls einen Torgaranten im Kader, der für eine Überraschung sorgen könnte. © Nils Göttsche

KOMMENTIEREN