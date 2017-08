Fast 20 Millionen für neue Spieler: Transferrekord bei Hannover 96

Mit der vollzogenen Verpflichtung von Ihlas Bebou kratzt 96 an der 20-Millionen-Euro-Grenze – der Verein hat so viel wie nie zuvor in einer Saison in die Mannschaft investiert. Jeweils 2,5 Millionen Euro Ablöse kosteten der Gladbacher Verteidiger Julian Korb und der Darmstädter Torwart Michael Esser, neun Millionen Euro der Angreifer Jonathas von Rubin Kasan. Dazu kommen die Bebou-Millionen. Pirmin Schwegler (Hoffenheim) und Matthias Ostrzolek (HSV) kamen ablösefrei.