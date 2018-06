200 Mio. Euro: Diese Top-Elf ist so teuer wie Bayern-Star Robert Lewandowski

Der Leipziger Timo Werner ist die deutsche Sturmhoffnung für die WM 2018. Der pfeilschnelle Offensivmann von RB Leipzig erzielte in dieser Saison 21 Tore in 45 Pflichtspielen für die Roten Bullen. Laut transfermarkt.de beträgt der Marktwert des 22-Jährigen aktuell rund 60 Millionen. Ein Transfer zum FC Bayern ist jedoch nahezu ausgeschlossen, da RB-Sportdirektor Ralf Rangnick wiederholt betont hat, keine weiteren Leistungsträger in diesem Jahr abgeben zu wollen. © 2018 PressFocus/MB Media