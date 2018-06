22 für 2022: Diese Spieler könnten bei der WM in Katar für Deutschland spielen!

Löw: "Es braucht tief greifende Maßnahmen!"

Einige Spieler, die künftig mehr Verantwortung tragen sollen und müssen, waren bereits in Russland mit dabei. Dazu zählen mit Sicherheit Joshua Kimmich, Julian Brandt, Julian Draxler, Leon Goretzka und Timo Werner . Also die Jungs, die im vergangenen Jahr den Confed Cup gewonnen haben und den Fans deutlich mehr Freude bereitet haben, als es die vermeintliche Startruppe nun bei der Endrunde vermochte.

„Denken Sie daran: Nach dem Regen scheint auch immer irgendwann wieder die Sonne“, sagte der Lufthansa-Pilot bei der Landung mit der Nationalmannschaft am Donnerstag in Frankfurt. Daraufhin gab es von Löw und Co. Applaus für die aufmunternden Worte. Der Bundestrainer – sofern er im Amt bleibt – und seine Assistenten müssen nun knallhart durchgreifen und dürfen auch vor mutigen und unbequemen Entscheidungen nicht zurückschrecken, die Löw bereits ankündigte: „Wir waren nicht in der Form der letzten Jahre. Als ich 2004 gekommen bin, herrschte eine ähnliche Situation nach dem EM-Aus. Seitdem haben wir uns 14 Jahre beständig hochgearbeitet. Jetzt sind wir allerdings am Boden. Es braucht Maßnahmen, tief greifende Maßnahmen, und wir müssen uns jetzt darüber unterhalten, wie wir das machen.“