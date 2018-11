22 Gegentore für Hannover 96: Nur zwei Verteidiger sind aktuell Stammpersonal

Und Esser zahlte das ihm geschenkte Vertrauen bis dato zurück. Der Torwart wusste bisher im 96-Tor zu überzeugen. So parierte er unter anderem gegen Leverkusen einen Strafstoß oder hielt zuletzt im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg den Sieg fest, als die Gäste auf den Auslgeichstreffer drängten. An zwei Spieltagen schaffte es Esser bereits in die Top-Elf des Spieltages. Breitenreiter hat seine Nummer Eins gefunden.

Breitenreiter bevorzugt Flexibilität

Anders sieht es in der Defensivreihe vor Esser aus. Hier scheint sich der 96-Coach noch für keine feste Lösung entschieden zu haben. In elf Spieltagen bot Breitenreiter nur viermal dieselbe Abwehr auf - gleich sieben Mal wurde durchgetauscht. Außer Waldemar Anton (absolvierte alle Spiele) und zuletzt Josip Elez (6 Einsätze, davon die letzten 5 in Folge) fehlt es in der Defensive an Konstanz. Ostrzolek, Albornoz, Korb, Wimmer, Felipe - alle kamen in den ersten elf Partie auf Spielzeit, jedoch selten in der gleichen Formation.

Felipe wirbelt Pläne durcheinander

Natürlich musste Breitenreiter auch immer wieder aufgrund von Verletzungen oder Sperren umbauen. Prominentestes Beispiel dafür ist Felipe: Der Innenverteidiger kämpfte sich erst nach einer Verletzung zurück in die Startelf und konnte hinten überzeugen. In Leverkusen erzielte der Brasilianer den zwischenzeitlichen Führungstreffer, aber holte sich wenige Minuten später die gelb-rote Karte ab. Auf Schalke kehrte Felipe zurück und musste vorzeitig verletzt vom Platz. Wieder musste Breitenreiter umbauen.