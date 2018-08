28:22 gegen Kiel! Recken setzen kräftiges Ausrufezeichen vor Saisonstart

Das war ein kräftiges Ausrufezeichen für den Pflichtspielstart. Die Recken-Handballer schlugen am Mittwochabend den Rekordmeister THW Kiel in dessen Halle klar mit 28:22 (11:12), obwohl Kapitän Kai Häfner (zuletzt Bauchmuskelbeschwerden) abermals fehlte. Es war der vierte Sieg der Hannoveraner in Folge gegen den Nordrivalen.

"Habe eine herausragende Einstellung gesehen"

Und die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega bewies, dass sie sowohl für die Pokalspiele in Altenholz an diesem Wochenende als auch für den Bundesligastart in zehn Tagen in Gummersbach gerüstet ist.