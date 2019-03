3:1 gegen den BFC Dynamo: Lok Leipzig gelingt Wiedergutmachung

Leipzig. Eine Woche nach dem bescheidenen Auftritt beim SV Babelsberg 03 (0:3) hat sich der 1. FC Lok Leipzig deutlich engagierter gezeigt. Die Messestädter besiegten vor 3683 Zuschauern den BFC Dynamo mit 3:1 und festigen die siebenten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost. Das Team von Teammanager Björn Joppe begann engagiert und hatte gegen die tiefstehenden Hauptstädter deutliche Feldvorteile, ohne sich jedoch klare Möglichkeiten herauszuspielen. Der BFC seinerseits nutzte die erste Möglichkeit zur frühen Führunng: Özkan geht von links in den Strafraum und zieht ab - der Ball schlägt unhaltbar für Torhüter Benjamin Kirsten im Leipziger Tor ein. Leipziger Möglichkeiten blieben auch nach dem Rückstand Mangelware. Lediglich einige Fernschüsse brachten das Tor von Keeper Hendl etwas in Gefahr. So ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.