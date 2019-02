3:6 gegen Herner EV - Icefighters Leipzig müssen Wunden lecken

Leipzig. Solche Geschichten schreibt nur der Sport: Es war der 26.10.2018. Der EC Bad Nauheim schickt Stürmer Nico Kolb mit einer Förderlizenz zum Herner EV. Der 22-Jährige verletzte sich sofort im ersten Spiel gegen die Icefighters Leipzig . Die schlimme Diagnose: Syndesmosebandanriss. Am Mittwochabend, knapp drei Monate später, gab der frühere Eiskämpfer sein Comeback. Klar, in Leipzig für Herne. Und diesmal lief es für ihn und seine Mannschaft optimal: Herne jubelte, die Exa Icefighters Leipzig unterlagen vor 1200 Zuschauern dem Ruhrpott-Team deutlich mit 3:6 (0:1, 2:3, 1:2).

XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Herner EV, Eishockey, Oberliga Nord, 06.02.2019 ©

Dafür gab es hausgemachte Gründe. In einem eigentlich starken Auftaktdrittel besaßen die Sachsen zwar Chancen für mehrere Spiele, doch Schneider und Berger hatten bei ihren stark rausgespielten Möglichkeiten nicht die nötigen Nerven. Völlig anders die cleveren Gäste. Nach einem katastrophalen Fehler von Dimitri Komnik und einem Patzer von Torwart Benedict Roßberg gelang Nils Liesegang in Unterzahl die Führung (2.).

Icefighters spielen um Heimrecht in den Pre-Play-offs

Im zweiten Durchgang sollten auch die Gäste mehr am Spiel teilnehmen. In Überzahl netzte Marcus Marsall zum 0:2 – auch hier machte Roßberg eine unglückliche Figur. Es war der Beginn eines Torregens. Im Minutentakt veränderte sich die Stimmung im Kohlrabizirkus. Ryan Warttig verkürzte. Als der Jubel gerade abgeklungen war, stand es auch schon wieder 1:3. An der Grundeinstellung mangelte es nicht, denn nur 15 Sekunden später machte Janik Langer mit seinem ersten Icefighters-Tor die Partie wieder spannend. Doch erneut war die Freude nur von kurzer Dauer: 2:4 zur zweiten Pause.