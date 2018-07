3. Liga: Kaiserslautern gewinnt Traditions-Duell gegen 1860 München - Münster an Spitze

Anzeige

Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern ist mit seinem späten Sieg in seine erste Drittligasaison gestartet. Am Samstag kamen die Pfälzer im Traditionsduell gegen Aufsteiger TSV 1860 München zu einem mühevollen 1:0 (0:0)-Erfolg. Vor 41.324 Zuschauern in Kaiserslautern war Janek Sternberg der Schütze des Siegtores. In einem intensiven Spiel traf er vier Minuten vor dem Ende.

Wahnsinnskulisse und ein Sieg zum Auftakt – besser hätte der Start in die @DFB_3Liga für den #FCK nicht laufen können. Janek Sternberg sorgte kurz vor dem Ende für den 1:0-Sieg gegen den @TSV1860 und brachte den #Betze zum Beben. Der Spielbericht: https://t.co/5fuNIsZN3B #FCKM60 pic.twitter.com/qw8JFLtZpG — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) July 28, 2018

Erster Spitzenreiter ist überraschend Preußen Münster, das sich bei Fortuna Köln mit 4:1 (2:0) durchsetzte. Auftaktsiege feierten zudem der SV Wehen Wiesbaden mit 2:1 (0:0) beim VfR Aalen, der FSV Zwickau mit 2:0 (2:0) gegen den Halleschen FC, der VfL Osnabrück mit 2:1 (0:1) gegen die Würzburger Kickers und der FC Carl Zeiss Jena mit 3:2 (1:1) gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

Jena siegt erst in der Nachspielzeit

In Zwickau sorgten Mike Könnecke und Tarsis Bonga für ein gelungenes Trainerdebüt von Jo Enochs auf der FSV-Bank. Gleichzeitig verhagelten sie ihrem ehemaligen Coach Torsten Ziegner den Einstand auf der Bank des Halleschen FC.

Beim Sieg der Münsteraner in Köln erzielte René Klingenburg zwei Tore nach dem Wechsel. Damit entschied er das Spiel, in dem auch Lucas Cueto und Rufat Dadschow für die Preußen getroffen hatten. Das Ehrentor gelang Moritz Hartmann per Foulelfmeter.

Zwei Treffer wie Klingenburg gelangen auch dem Jenaer Manfred Starke. Das entscheidende 3:2 fiel erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Dominik Bock. Großaspachs Abwehrspieler Kai Gehring sah die erste Rote Karte der Saison nach einer Notbremse. Ebenfalls erst in der Nachspielzeit gewann Osnabrück sein Spiel. Manuel Farrona Pulido war der umjubelte Schütze. Am Freitag trennten sich Eintracht Braunschweig und der Karlsruher SC mit 1:1.

Eintracht Braunschweig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen den Karlsruher SC Marcel Engelhardt: Steht zwar schon seit 2013 im (erweiterten) Kader, bestritt aber für die Profis sein erstes Pflichtspiel von Beginn an. Machtlos beim Gegentor, sonst kaum gefordert - rettete am Ende den Punkt. Note: 2,5. © Sielski/Bongarts/Getty Images Robin Becker: Erhielt als Rechtsverteidiger den Vorzug vor Sauerland. Meist kompromisslos in der Defensive, stand aber nicht immer richtig. Note: 3,5. © imago/Hübner Felix Burmeister: Der Innenverteidiger sah schon in der 7. Minute Gelb. Musste mehrmals auf der rechten Seite für Becker aushelfen. Insgesamt souverän, musste in der 69. Minute angeschlagen raus. Note: 3. © imago/Hübner Frederik Tingager: Der lange Däne verursachte den Freistoß, der zum 0:1 führte, wirkte zudem nicht immer sicher. Fing sich später aber wieder. Note: 3,5. © imago/Hübner Niko Kijewski: Als Linksverteidiger solide, sein 30-Meter-Kracher hätte kurz vor der Pause fast zum Ausgleich geführt. Note: 3. © imago/Christian Schroedter Stephan Fürstner: Auch ohne Kapitänsbinde als Denker und Lenker der neuen Eintracht zu erkennen. Seine Ballsicherheit und Übersicht werden ganz sicher noch sehr wertvoll. Note: 2,5. © Sielski/Bongarts/Getty Images Onur Bulut: War auf der rechten Seite oft am Ball und an diversen gefährlichen Szenen beteiligt. Beeindruckend, wie intensiv er beim Pressing voranmarschierte. Das 1:1 war Ausdruck seines puren Willens. Note: 2. © Gettyimages Ivan Franjic: Der frühere Halberstädter war für den angeschlagenen Canbaz in die Startelf gerückt. Von Beginn an mutig, suchte auch die Offensivzweikämpfe. Aber der Ertrag stimmte nicht, er hatte zudem ein paar gefährliche Ballverluste. Note: 3. © Rose/Bongarts/Getty Images Malte Amundsen: Der Linksverteidiger zeigte im linken Mittelfeld, dass er auch offensiv kann. Sorgte mit Tempo für Gefahr auf der linken Angriffsseite – auch wenn nicht alles klappte. Note: 3. © imago/Jan Huebner Jonas Thorsen: Im halblinken Mittelfeld hauptsächlich mit Defensivaufgaben beschäftigt. Brachte den Ball meist sicher zum eigenen Mann. Note: 3,5. © Alex Leppert Philipp Hofmann: Einzige echte Spitze, war aber trotzdem oft am Ball, den er meist behauptete. Sorgte mit seiner Kopfballstärke für Torgefahr, war aber auch sehr engagiert beim Pressing. Note: 2,5. © imago/Revierfoto Steffen Nkansah: Ersetzte ab der 69. Minute Burmeister als Innenverteidiger. Ohne Note. © imago/Christian Schroedter Mergim Fejzullahu: Kam in der 79. Minute für Franjic und sollte die Offensive noch mal ankurbeln. Ohne Note. © Sielski/Bongarts/Getty Images Ayodele Adetula: Das Eigengewächs kam zu einem Kurzeinsatz. Ohne Note. © Sielski/Bongarts/Getty Images