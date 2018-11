3. Liga: "Stillstand"-Protest gegen DFB - Drittliga-Pläne in der Kritik

In der festgefahrenen Debatte um die Aufstiegsrelegation zur 3. Liga haben die 18 Klubs der dritthöchsten Klasse für den aktuellen Spieltag zu einer gemeinsamen Prostest-Aktion aufgerufen. Unter dem Motto „Stillstehen gegen den Stillstand“ werden alle Teams in den zehn Partien von Freitag bis Montag nach dem Anpfiff für eine Minute die Füße stillhalten . „Ohne uns rollt kein Ball und ohne uns kann die Zukunft der 3. Liga nicht gestaltet werden. Wir sagen hiermit: Stopp! So geht es nicht weiter“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Drittliga-Klubs.

Oliver Kahn: In nur einem Spiel leistete sich Oliver Kahn 1999 gleich zwei Ausraster. Beim 2:2 gegen den BVB fiel er nicht nur aufgrund seines Kung-fu-Tritts in Richtung von Stephane Chapuisat negativ auf, sondern auch mit einem Biss gegen Heiko Herrlich. Zwar gab der heutige Leverkusen-Trainer später zu, den FCB-Keeper auf Empfehlung von Jürgen Kohler provoziert zu haben, doch mit Kahns Ohr-Knabberei war wirklich nicht zu rechnen. ©

Bayerischer Verbands-Präsident Rainer Koch kritisiert die Klubs

„Ich verstehe ja und bin auch dafür, die Regionalligen zu schützen“, sagte Manfred Schwabl, Präsident von Drittligist SpVgg Unterhaching im Münchner Merkur. „Aber nicht, indem man die 3. Liga stranguliert. Wir haben jetzt nichts davon, dass wir einen vierten Absteiger abgeben, weil es wohl bei fünf Regionalligen bleiben wird – obwohl es anders ausgemacht war. Es wurde etwas versprochen, was so jetzt offenbar nicht eingehalten wird. Wir sind dem ausgeliefert.“

In der Debatte um die Regionalliga-Reform hat der Bayerische Verbands-Präsident Rainer Koch das Vorgehen der Drittligisten kritisiert. Nach Ansicht des BFV sind die Fußball-Clubs, die künftig nur noch drei Absteiger aus ihrer Liga fordern, einen Reform-Vorschlag schuldig geblieben. Die Drittligisten seien in Prozesse eingebunden, sagte Koch. „Sie hätten lieber ihre Meinung in der AG vertreten sollen, anstatt jetzt von Stillstand zu sprechen und haltlose Attacken zu reiten. Im Übrigen saßen vom ersten Tag an Drittliga-Vertreter mit am Tisch. Es hätte genügend Möglichkeiten gegeben, sich mit eigenen Ideen einzubringen. Offenkundig herrscht dort aber keine Einigkeit und es gibt auch keine klare Position."