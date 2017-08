Fans von BVB und Magdeburg: 300 Hooligans prügeln sich am Bückeburger Bahnhof

Mehr als 300 Magdeburger und Dortmunder Hooligans haben sich am Sonnabend auf dem Bahnsteig am Bückeburger Bahnhof eine wilde Schlägerei geliefert. Die Polizei spricht von mindestens einem Verletzten. Blutflecken auf dem Bahnsteig zeugen davon. Doch noch bevor die Beamten eintrafen, waren die beiden Gruppen wieder in ihre jeweiligen Züge gestiegen und weitergefahren.

Nach drei Minuten war alles vorbei

Ein Anhänger des BVB musste beim Halt in Wunstorf medizinisch versorgt werden. Er hatte Gesichtsverletzungen und ein paar lockere Zähne zu beklagen. Gegenüber der Polizei wollte sich der Hooligan allerdings an nichts erinnern.

Polizeiermittlungen stehen ganz am Anfang

Doch warum konnten die beiden Gruppen, die für ihre Gewaltbereitschaft bekannt sind, ohne polizeiliche Begleitung beziehungsweise Sicherung aufeinandertreffen? Die Bundespolizei macht keinen Hehl daraus, diese mögliche Begegnung in Bückeburg nicht im Blick gehabt zu haben. „Dass die ausgerechnet in Bückeburg aufeinandertreffen, hatte niemand auf dem Schirm“, sagt ein Sprecher auf Anfrage. An Bundesligaspieltagen werden Bahnhöfe und Bahnstrecken in jeweilige Gefährdungsabschnitte eingeordnet. Besonders Hannover sei als Umsteigebahnhof problematisch. „Das ist eine ständige Herausforderung“, heißt es vonseiten der Behörde.