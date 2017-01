4:1! Füllkrug nutzt seine Chance im Testspiel gegen Lotte

So schoss sich Niclas Füllkrug mit zwei Toren ganz nah ran an die Startelf für die Partie am 30. Januar gegen Kaiserslautern (20.15 Uhr, HDI-Arena). Auch Uffe Bech im rechten offensiven Mittelfeld als Vertreter für Noah Sarenren-Bazee zeigte eine gute Leistung.

Anders als Füllkrug und Bech konnten Miiko Albornoz als Linksverteidiger und Prib-Vertreter sowie Florian Hübner als Sane-Ersatz ihre Chance nicht nutzen. Vor allem Albornoz war links hinten Schwachpunkt der 96-Abwehr. Fast alle Angriffe der Sportfreunde liefen über ihre rechte Angriffsseite.

Gegen den Drittligisten, der im DFB-Pokal die Bundesligisten Bremen und Leverkusen besiegt hatte, erspielte sich 96 viele Chancen. Allein an der Verwertung muss Stendel mit der Mannschaft noch arbeiten.

96 plant auch für die Mitte der kommenden Woche einen allerletzten Test, um dem fehlenden Quartett Spielpraxis zu geben.

96: Tschauner - Anton (69. Sorg), Strandberg, Hübner (69. Felipe), Albornoz (69. Arkenberg) - Bech, Schmiedebach, Bakalorz (46. Fossum), Klaus (58. Maier) - Karaman (58. Sobiech), Füllkrug

96-Tore: Füllkrug (2), Anton, Sobiech