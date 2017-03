5:1-Sieg in Jena: Chemie Leipzig stürmt an die Oberliga-Spitze

Leipzig. Mit einem Sieg am Samstagnachmittag im Nachholspiel bei Schott Jena ist Chemie Leipzig an die Spitze der Oberliga gestürmt. In einer in der ersten Hälfte noch offenen Partie zeigten sich die Leutzscher nach dem Pausentee willens- und zweikampfstark, gewannen am Ende verdient mit 5:1 (1:1) bei den Thüringern. Spieler des Tages war Florian Schmidt, der allein drei Tore erzielen konnte. Zudem trafen auch Alexander Bury und Daniel Heinze. Dank der drei nachgeholten Punkte konnte Chemie am bisherigen Spitzenreiter Germania Halberstadt vorbeiziehen und ist nun mit einem Punkt Vorsprung Tabellenerster.

Chemie begann im Ernst-Abbe-Sportfeld nach dem 3:0 vergangene Woche in Barleben engagiert, Tim Bunge hatte nach 60 Sekunden schon die erste Chance. Sein Schuss war aber zu unplatziert. Nach elf Minuten war Felix Paul nach Eckball zur Stelle, kam aber nicht entscheidend an den Ball. Im Gegenzug hätte eine Unachtsamkeit von Chemie-Keeper Markus Dölz fast zum frühen Rückstand geführt: Der 27-Jährige stand weit vor seinem Kasten, als ein Jenaer aus 30 Metern abzog. Der Ball klatschte an den Pfosten und von dort auf die Linie. Schiedsrichter Magnus-Thomas Müller erkannte aber nicht auf Tor.