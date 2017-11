50+1 bei Hannover 96: Aufsichtsrat Nestler legt Beschwerde beim Landgericht ein

Die juristische Auseinandersetzung um die Übernahme des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 durch Martin Kind geht in die nächste Runde. 96-Aufsichtsrat Ralf Nestler hat beim Landgericht Hannover Beschwerde gegen die vor zwei Wochen abgelehnte einstweiligen Verfügung eingelegt. Das teilte das Landgericht am Montag mit. Nestler will mit rechtlichen Mitteln die Übernahme der Clubmehrheit durch den Vereinsvorsitzenden Kind verhindern.