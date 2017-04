Hannover 96: Kinds Übernahme kann noch scheitern

Jahreshauptversammlungen bei 96 langweilig? Das war einmal unter dem Club-Boss und Präsidenten Martin Kind. Zum zweiten Mal in Folge wurde es für Kind so spannend, bissig und giftig wie Relegationsspiele für die Bundesliga. Die Opposition zu Kind setzte einen Wirkungs-Treffer gegen den Club-Chef in der Niedersachsenhalle im HCC.

Seine Pläne, die 50+1-Regel für 96 abzuschaffen, haben die erste Hürde passiert. Aber ein angenommener Antrag in letzter Minute ermöglicht den Mitgliedern, über Kinds Übernahmevertrag mit der DFL noch einmal gesondert abzustimmen. Dieser Vertrag kann frühestens im kommenden Jahr geschlossen werden.

Kinds Pläne, die 50+1-Regel zu kippen, wurden beinahe schon in der ersten Instanz gestoppt. Für den Antrag auf Satzungsänderung, der die Übernahmepläne Kind stoppen sollte, stimmten 263 Mitglieder. Das war zwar eine Mehrheit von 60 Prozent, aber die nötige Zweidrittelmehrheit wurde knapp verpasst – 289 Stimmen (von 434) wären nötig gewesen.